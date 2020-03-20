بالصور.. "سبق" ترصد تطبيق إجراءات "كورونا" على محال القنفذة وعقاب المخالفين

"الزبيدي": مستمرون في الجولات الميدانية لتطبيق النظام ونسعد باستقبال البلاغات

ضمن جهود بلدية محافظة القنفذة لتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا"، تُواصل فِرَق الرقابة الصحية جولاتها الميدانية على المحلات التجارية؛ للإشراف على سير الأعمال والإجراءات الاحترازية المتخذة بهذا الشأن، والتأكيد على النظافة والتعقيم، بالإضافة لاستمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المحلات بمركز أحد بني زيد، وتطبيق النظام بحق المخالفين، وكذلك استمرار الجولات الرقابية على سوق السمك، شملت إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق النظام بحق المخالفين.

من جانبه، أكد متحدث بلدية محافظة القنفذة صالح الزبيدي وحسب توجيهات رئيس البلدية المهندس سعيد الغامدي، أن الأعمال الرقابية -على مدار الساعة- مستمرة لتطبيق النظام بحق كل مخالف؛ مؤكدًا سعادته وجميع منسوبي البلدية باستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين على حد سواء عبر منصة بلدي (940) على مدار الساعة.