المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.

فيروس كورونا الجديد

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24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441 02:19 PM

ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429

المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.
وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.

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فيروس كورونا الجديد

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