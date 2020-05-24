المغرب: تسجيل 23 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ليصل إجمالي الإصابات إلى 7429

سجّلت المغرب اليوم 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 7429.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 198، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في المجموع 4686 بعد تعافي 48 شخصاً، في حين استبعدت 134698 حالة بعد الكشف المخبري.