ضمن المرحلة السادسة.. إزالة 114 عقاراً بنكاسة مكة عقب فصل الخدمات

بهدف إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة

‏‫بدأت هيئة تطوير منطقة مكة وأمانة العاصمة المقدسة اليوم فعلياً بإزالة 114 عقاراً ضمن المرحلة السادسة لمشروع تطوير ‫حي النكاسة العشوائي بمكة المكرمة بعد أن تم الانتهاء من فصل الخدمات عن العقارات.

ويحظى مشروع تطوير الأحياء العشوائية في العاصمة المقدسة باهتمام ومتابعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

ويأتي فصل الخدمات عن العقارات في المرحلة السادسة ضمن مراحل المشروع الأربعة عشر المعتمدة ما زالة عقارات حي النكاسة العشوائي، وأن إجمالي العقارات التي تم فصل الخدمات عنها وإزالتها في المراحل الخمسة السابقة بلغت حدود 600 عقاراً.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الجهود والأعمال متواصلة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث تعقد اجتماعات متواصله لمناقشة أبرز مستجدات مراحل التطوير في حي النكاسة والتي تسهم في إنجاز تلك المراحل في الموعد المحدد لها من خطة التطوير.

وأضاف "كعكي" يهدف المشروع إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية وفق تكاملية مبنية على أسس وخطط شاملة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل الإسكان وشبكات المواصلات والمرافق والخدمات العامة والاستعمالات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.