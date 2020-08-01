أفريقيا تسجل 900 ألف إصابة بـ"كورونا"

إجمالي الوفيات ارتفع ليصل إلى 19.310

تجاوزت القارة الإفريقية عتبة 900 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لا تزال من ضمن أقل قارات العالم تأثراً بالجائحة.

ووفقًا للمركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا وصل إلى 908.931 إصابة.

وأضاف المركز التابع للاتحاد الأفريقي، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالمرض ارتفع ليصل إلى 19310.