إجراء طبي ناجح ينقذ حياة عشريني تعرض لحادث سير في تبوك

في عملية استغرقت ساعة واحدة.. كان يعاني من كسور وتهتك بالشريان

قام فريق طبي من قسم القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك بإجراء تدخل طبي ناجح أسهم ولله الحمد في إنقاذ حياة شاب عشريني تعرض لحادث سير نتج عنه تهتك بالشريان الأورطي بطول 14 سم، وكسور باليدين.

وتم على الفور إدخال المصاب غرفة العمليات وتم إجراء دعامة بالشريان الأورطي عن طريق القسطرة دون تدخل جراحي، وقد استغرقت العملية ساعة واحدة فقط، وتكللت بالنجاح بفضل من الله، كما تم فصل التنفس الاصطناعي عنه لتحسن حالته وسيغادر المستشفى خلال اليومين القادمين بإذن الله.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.