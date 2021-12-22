الأجواء باردة.. الحصيني ناصحاً: البسوا ولبّسوا عيالكم "شتوي"

تكون ثقيلة بالشمالية وتبوك والجوف وحائل ووسط الشرقية شتوي خفيف

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه من اليوم الأربعاء أجواءٌ باردة ليلاً والصباح الباكر، ولطيفة نهاراً.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: لمصلحتكم البسوا ولبّسوا عيالكم ملابس شتوية متوسطة في القصيم والرياض والمرتفعات الغربية والجنوبية، وثقيلة في الشمالية وتبوك والجوف وحائل، المدينة المنوّرة ووسط الشرقية شتوي خفيف إلا أن يصرفه الله، وباقي المناطق ربيعي.