غداً.. هيئة المحاسبين تنظّم ملتقى" دور المراجعة في تعزيز النزاهة"

بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين وبالتعاون مع "نزاهة"

تنظم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملتقى "دور مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز النزاهة"، بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".

ويقام الملتقى، غداً الأربعاء، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في مكاتب المحاسبة والمراجعة والمعنيين في مؤسسات القطاع العام والخاص.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الممارسات المهنية المحاسبية ودورها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي من خلال التعرف على الوضع الراهن لمهنة المحاسبة والمراجعة، والحوكمة وتعزيز النزاهة، بالإضافة لأدوات تعزيز النزاهة لدى المحاسب والحد من الفساد المالي.

ويأتي هذا الملتقى انسجاماً مع رؤية المملكة (2030)، وفي إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة "الرقابية والمالية والإدارية" وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، بالإضافة لتنظيم "نزاهة" المتضمن عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

من جانبه، قال الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس: هذا الملتقى الذي يحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، يأتي انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وإدراكا لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، باعتبارها وسيلة فعالة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة،

وأضاف: يهدف الملتقى إلى تأكيد توجه المملكة القوى لمواكبة هذا التطور وتسخيره لتعزيز مقومات اقتصادنا الوطني وبيان الدور المهم الذي تلعبه المهنة وما يمكن أن تقوم به مع جهات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني.

وأردف: يسعى الملتقى إلى إبراز حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المنتسبين لمهنة المحاسبة والمراجعة أمام الله سبحانه وتعالي ثم أمام المجتمع، والدور المطلوب منهم لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع المنشآت التجارية، بل وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل، من خلال الحرص على التحقق من صحة ودقة البيانات المالية وإبداء الرأي المهني حيالها بكل وضوح وموضوعية وتجرد دون محاباة لأحد.