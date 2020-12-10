مردود اقتصادي.. تجارب زراعة الصندل تنهي عامها الأول بنجاح في جازان

فرق بحثية تتابع وعمل يجري حالياً للتوسع في التجربة الإكثار من زراعته

تواصل هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، تجاربها الحقلية لإدخال أشجار الصندل؛ وذلك ضمن سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عالٍ للمزارعين بمحافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان.



وشهد مقر الهيئة بمحافظة فيفاء، اليوم، اجتماعًا شارك فيه مدير مركز الأبحاث الزراعية بمنطقة جازان المهندس محمد الحكمي، ومدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان محمد واصلي، وأعضاء الفريق البحثي المتخصص، المعني بمتابعة تجربة زراعة أشجار الصندل من جامعة جازان وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.



وشهد الاجتماع استعراض مراحل التجربة التي أنهت عامها الأول من التجارب الحقلية بنجاح، فيما زار الفريق البحثي مقر الحقول الزراعية بمركز الأبحاث الزراعية بمنطقة بجازان، ومختبر التربة والمياه وتم الاتفاق على زراعة 60 إلى 80 شتلة من الصندل في حقل الجولي والتيمور والكلاتوريا ‏بطريقة التكافل؛ لغرض التجربة والبحث لمعرفة إمكانية زراعتها على مستوى ارتفاعات مختلفة وحالات الطقس المتفاوتة بين الجبل والسهل.



وذكر مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، أن تجربة زراعة أشجار الصندل تسير عقب نهاية العام الأول بنجاح وفق برنامج الفريق البحثي، الذي تم تشكيله وفق اتفاقية بين الهيئة وجامعة جازان ممثلة بمركز البحوث والدراسات البيئية، وجامعة الملك عبدالعزيز.



وأوضح أن الفريق البحثي زار سابقًا معهدي بحوث الغابات في ماليزيا والهند؛ حيث اطلع الفريق على تجربة زراعة الصندل، وتم جلب البذور وزراعتها والحمدلله حققت نجاحًا متميزًا.



من جهته، بيّن عضو الفريق البحثي المهندس الزراعي بندر الفيفي، أن الصندل من الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي، حيث يستخدم في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والعطور وغيرها.



ولفت إلى أن العمل يجري حالياً للتوسع في التجربة والعمل على الإكثار من زراعة الصندل بعد النجاحات الأولية المتميزة.