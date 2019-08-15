وفاة "موضي الحكير".. والعزاء غدًا الجمعة

توفيت حرم الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير، موضي بنت محمد الحكير، والدة مساعد، وماجد، وسامي، ومشعل، وفريال، ومشاعل، وماجدة.

ويصلى عليها غدًا بعد صلاة الجمعة، في جامع الملك خالد بأم الحمام، ويقام العزاء في منزلهم الكائن في حي المزرعة بالعليا، بين صلاتَي العصر والعشاء.

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15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 04:38 PM

وفاة "موضي الحكير".. والعزاء غدًا الجمعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفيت حرم الشيخ عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير، موضي بنت محمد الحكير، والدة مساعد، وماجد، وسامي، ومشعل، وفريال، ومشاعل، وماجدة.

ويصلى عليها غدًا بعد صلاة الجمعة، في جامع الملك خالد بأم الحمام، ويقام العزاء في منزلهم الكائن في حي المزرعة بالعليا، بين صلاتَي العصر والعشاء.

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