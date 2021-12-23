أرقام مخيفة .. كورونا يصيب 288 ألف أمريكي و106 آلاف بريطاني في 24 ساعة

الفيروس أصاب 2448 بالأردن و342 بالعراق و427 بالمغرب و291 بفلسطين

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 288,579 إصابة ‏جديدة و 1,373 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 51,115,304 ، و‏الوفيات 805,112 شخصًا.

وفي بريطانيا، بلغت الإصابات الجديدة المسجلة 106,122 إصابة و140 وفاة، حيث أوضحت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 11,647,473، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147,573شخصًا.

وعربيًا، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 2448 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1045714 إصابة، حيث أوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 981010 حالات شفاء بعد تسجيل 5153 حالة إضافية، كما سجلت 29 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12329 حالة.

وسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 427 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 953724 حالة، وبيّنت وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت اليوم 3 حالات وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 14817، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 936960 حالة.

وسجل العراق 342 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2091522 إصابة، وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 8 حالات وفاة جديدة, ما رفع إجمالي الوفيات إلى 24095, فيما سُجِّلت 490 حالة تعافٍ جديدة, ما رفع عددها الكلي إلى 2061359 حالة.

وسجلت فلسطين 291 إصابة و 374 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، حيث أشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 98.1 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9 %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

وفي موريتانيا، بلغت الإصابات الجديدة 57 إصابة وحالتي وفاة، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت 40239 ، والوفيات 859 شخصًا.