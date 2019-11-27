شاهد.. صورة باسمة لولي العهد والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع 4 اتفاقيات

عقب الاجتماع التنسيقي الثاني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والابتسامة تعلو شفتَيْهما بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات المشتركة على هامش الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي.

ويظهر الزعيمان وهما يحملان عقود الاتفاقيات التي تم توقيعها عاليًا، والابتسامة تعلو وجهَيْهما لتعزيزهما التعاون المشترك بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

ووصف مغردون الصورة بالتعبير عن الفخر بالهوية والملابس الوطنية.

يُذكر أن الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المشترك بين البلدين شهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة، واستعراض7 مبادرات استراتيجية، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد اللذين ترأسا الاجتماع.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد توقيع الاتفاقات المشتركة الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441 09:39 PM

عقب الاجتماع التنسيقي الثاني

شاهد.. صورة باسمة لولي العهد والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع 4 اتفاقيات

ياسر نجدي

الرياض

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والابتسامة تعلو شفتَيْهما بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات المشتركة على هامش الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي.

ويظهر الزعيمان وهما يحملان عقود الاتفاقيات التي تم توقيعها عاليًا، والابتسامة تعلو وجهَيْهما لتعزيزهما التعاون المشترك بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

ووصف مغردون الصورة بالتعبير عن الفخر بالهوية والملابس الوطنية.

يُذكر أن الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي المشترك بين البلدين شهد توقيع 4 اتفاقيات جديدة، واستعراض7 مبادرات استراتيجية، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد اللذين ترأسا الاجتماع.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد توقيع الاتفاقات المشتركة الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي زيارة ولي العهد للإمارات 2019

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