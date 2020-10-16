كورونا.. موجة هلع في أوروبا بسبب ارتفاع إصابات وضحايا الفيروس

"الصحة العالمية" تطالب الحكومات بـ "التحرُّك" بعد تجاوز الوفيات عتبة الألف يومياً

تبدأ السبت قيود جديدة في بريطانيا تمنع اختلاط الناس داخل البيوت والمطاعم والحانات في لندن، وتشمل هده الإجراءات الجديدة مناطق أخرى في إنجلترا.

إلى جانب فرنسا، سجّلت ألمانيا وبولندا وإيطاليا هي الأخرى أكبر ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ بدء الاختبارات الواسعة.

وأعلنت روسيا أكبر عدد في الوفيات اليومية منذ انتشار الفيروس، إذ لقي 268 شخصاً حتفهم بسبب فيروس كورونا.

وحضت منظمة الصحة العالمية، الحكومات الأوروبية، على "التحرُّك" واتخاذ إجراءات؛ لأن عدد الوفيات في القارة تجاوز عتبة الألف يومياً.