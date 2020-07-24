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وفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

الولايات المتحدة تسجل 72.219 إصابة و1.113 وفاة بفيروس كورونا

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 72.219 إصابة مؤكدة، و1.113 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4.024.492 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 143.868 حالة وفاة.