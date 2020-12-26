شاب ينجح في "تنبيه" المارة من خطورة حادث مروري

بعد انقلاب شاحنة في منتصف طريق مُظلم

نجح شاب سعودي مساء اليوم في تنبيه المارة على طريق "الحائر - حوطة بني تميم"؛ وذلك بعد حادث مروري لشاحنة من نوع "دينا"، كانت قد انقلبت في منتصف الطريق في منطقة مظلمة.



وكان الشاب عبدالإله بن صالح الماجد قادمًا من محافظة الأفلاج، وفوجئ بانقلاب شاحنة من نوع "دينا"، يقودها مقيم آسيوي، وتوسطت منتصف الطريق. وعلى الفور باشر الحادث، وبدأ بتنبيه المارة، وإرشادهم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة الحادث؛ كون موقع الحادث يشكّل خطرًا لوقوعه في منطقة مظلمة ومفاجئة للمارة، وقد تتسبب في حوادث مرورية لهم.



فيما باشرت الجهات الأمنية وفِرق الدفاع المدني الحادث، ونقلت المصاب على سيارة الهلال الأحمر للمستشفى.