الأحد القادم موعد الجمعية العمومية للفتح لتزكية "العفالق" لرئاسة النادي

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، اليوم الخميس، القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الفتح، كما حددت يوم الأحد 20 شوال (الجاري) موعداً لعقد الجمعية العمومية للنادي.

وضمّت القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الفتح، برئاسة سعد العفالق، وعضوية كلٍّ من: خالد المخايطة، وأحمد العيسى، وحسن العفالق، وإبراهيم الشهيل، ومشاري السعدون، ويوسف الموسى، وحسن الجبر، وعبدالرحمن الحماد.

وحددت اللجنة عقد الجمعية العمومية عند الساعة 7 مساءً في مقر النادي، على أن يتم استقبال الأعضاء في تمام الساعة 5:45 عصراً.