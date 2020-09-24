نائب محافظ التدريب التقني: توالي إنجازات واستشراف لعهود النماء والرخاء

هذا اليوم يمثل رسالة عطاء ونماء تتجسد في معاني الوطنية بين القيادة والشعب

رفع الدكتور راشد بن محمد الزهراني نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - والذي يواصل كتابة صفحات التاريخ ليجعل من الوطن علامة بارزة من علامات الحضارة والرقي والحضور على مستوى العالم، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله الذي سخّر حياته في خدمة وطنه وأمته، وجعل من مستقبل الوطن هاجساً ومن إسعاد شعبه واجباً، ويسير بنا نحو رؤيته المجيدة لنصل مصاف العالم الأول، والارتقاء بهذه البلاد وتحقيق الإنجازات في مختلف المجالات التنموية والتقنية وكذلك الحضور العالمي على مختلف الأصعدة.

وأكد "الزهراني" أن هذا اليوم يمثل رسالة عطاء ونماء تتجسد في معاني الوطنية بين القيادة والشعب، والتماسك والوفاء الذي يتجذر إحياءً لذكرى اليوم الوطني السعودي التسعين، والذي يحمل في طياته قصة ولاء وانتماء، وتوحيد دين ووطن على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه - الذي بنى هذه الدولة على قيم إنسانية نبيلة تنبع من ديننا الحنيف وأساس من أساساتها المتينة، ليواصل من بعده أبناؤه البررة من ملوك هذه الدولة سلسلة الإنجازات المتوالية في كل مجالات التنمية التي تركز على الحاضر، وتستشرف المستقبل في عهود من النماء والرخاء والرفاهية للوطن والمواطن.

وقال الزهراني: "إننا في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحتفي بهذه المناسبة مع أبنائنا وبناتنا المتدربين والمتدربات وفاءً لهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، ولنرتقي بخدمته والعمل على رفعته من خلال ما يتم إنجازه من تأهيل وتدريب أبناء الوطن وبناته مجسدين الولاء ومعززين الانتماء.. واضعين نصب أعيننا طموح مليكنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الذي لم يأل جهداً في دعم رسالة التدريب التقني السعودي بتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن من خلال الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد الشراكات الإستراتيجية."

وأضاف أن المؤسسة واصلت من أجل ذلك تحقيق المنجزات الكبيرة بتدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن في جميع التخصصات التقنية والمهنية، لتتوسع في نشر منشآت التدريب التقني والمهني بجميع مناطق ومحافظات المملكة وافتتاح تخصصات جديدة ونوعية ساهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمتدربين والمتدربات، وإطلاق العديد من المبادرات التي تواكب الرؤية 2030 نحو تعزيز سوق العمل بالكوادر الوطنية وتمكينهم من الحصول على المهارات المهنية التي تدعم التطوير الوظيفي وتوفير التدريب المهني للمواطنين الراغبين بتغيير مساراتهم العملية من خلال فتح التدريب المسائي بالكليات والمعاهد وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل السعودي.