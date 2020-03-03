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أكد أمام "حقوق الإنسان" أن المليشيا الإرهابية زرعت أكثر من مليونيْ لغم

تحالف رصد: تزايد أعداد ذوي الإعاقة في اليمن بسبب ألغام الحوثي

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أكد تحالف رصد أن التقديرات تشير إلى أن عدد ذوي الإعاقة في اليمن لا يقل عن أربعة ملايين ونصف المليون نسمة، أي نحو 15 بالمائة من عدد السكان.



وقالت نورا الجروي عضوة التحالف رئيسة منظمة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان: إن هذا العدد في تزايد بسبب الألغام المحرمة دوليًا التي لا تزال مليشيا الحوثي تزرعها في مختلف المدن حتى هذه اللحظة.



ويُحرم ذوو الإعاقة في اليمن من أبسط الحقوق التي تساعدهم على تجاوز معاناتهم، لاسيما بعدما توقفت أعمال وأنشطة المنظمات الخاصة بتأهيل المعاقين؛ بسب عرقلة وتعطيل المليشيا الحوثية لعمل جميع المنظمات الأهلية غير التابعة لهم.



ووجهت "الجروي" سؤالًا لمجلس حقوق الإنسان، عما يمكن أن يقدمه لمساعدة ذوي الإعاقة في اليمن، لاسيما النساء من ذوي الإعاقة، وكيف يمكنه أن يتدخل بالفعل لوقف انتهاكات المليشيا الحوثية في مجال زراعة الألغام المحرمة دوليًا، وتعد السبب الرئيس لهذا النوع من الإعاقة، مطالبة بإدارج مليشيا الحوثي في قائمة الجماعات الإرهابية المهددة للسلم والأمن الدوليين والمحليين بعد زراعتهم لأكثر من مليونيْ لغم في اليمن، والتسبب بإعاقة ملايين اليمنيين.