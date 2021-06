"مانجا للإنتاج" تطلق العرض الأول لفيلم "الرحلة"

أول أنميشن سعودي ياباني

أطلقت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، العرض الأول لفيلم "الرحلة"، الذي يعد أول فيلم أنميشن سعودي-ياباني، وذلك في صالة فوكس سينما واجهة الرياض.

ويوفر فيلم الرسوم المتحركة المرتقب للمشاهدين تجربة سينمائية استثنائية، ويعتبر أول فيلم سينمائي سعودي يُعرض للجمهور بتقنية الـ4DX ، وسيكون متاحًا لرواد السينما في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُمان وقطر ومصر ولبنان والعراق وغيرها.

ومن المخطط أن يتم عرض الفيلم في صالات السينما في اليابان الأسبوع القادم. وسبق لشركة مانجا في مارس الماضي إطلاق المقطع التشويقي للفيلم باللغتين العربية واليابانية، الذي حقق ثلاثين مليون مشاهدة عالمية مع ردات فعل إيجابية من الجمهور العالمي والعربي.

ويرسم الفيلم الروائي المرتقب تطلعات عدة في المملكة العربية السعودية، ليس لكونه فقط أول فيلم رسوم متحركة سعودي تم إنتاجه بالتعاون بين مانجا للإنتاج السعودية وشركة توئي أنيميشن اليابانية، بل لكونه يعد أيضًا أول فيلم رسوم متحركة سعودي ستُطرح له منتجات في السوق مبنية على شخصيات الفيلم في تجربة نوعية لصناعة الأفلام السعودية والعربية.

وعلق الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج والمنتج التنفيذي في فيلم "الرحلة" قائلاً: "نحن فخورون بإطلاق فيلم الرحلة؛ إذ إنه يعكس المستوى العالي للفنانين الموهوبين من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع كبار الخبراء من اليابان، إضافة إلى سعينا إلى التميز في إظهار الأعمال المحلية في المجال الفني. سيكون فيلم الرحلة متاحًا عالميًّا في جميع أنحاء الشرق الأوسط لدعم رؤيتنا لتصدير الثقافة السعودية والقصص التاريخية التي تتسم بها شبه الجزيرة العربية".

فيلم "الرحلة" مستوحى من تاريخ شبه الجزيرة العربية؛ إذ يروي قصة أوس الخزاف ذي الماضي الغامض، الذي يخوض معركة ملحمية للدفاع عن مدينته.

ويعد العمل الفني إنتاجًا مشتركًا مع الاستديو الياباني الرئيسي توئي أنيميشن، وأخرجه شيزونو كوبون، الذي قام بإخراج قائمة طويلة من الأعمال الشهيرة، منها المحقق كونان و Godzilla: City on the Edge of Battle. . ومن بين فناني الدبلجة اليابانيين أسماء مشهورة في المنطقة اليابانية، مثل تورو فرويا وتكايا كورودا وهيروشي كيميا، بينما تمت دبلجة النسخة العربية من قِبل مواهب سعودية، مثل نصار النصار وعبدالرحمن الورثان وعدد من الفنانين المشهورين، مثل جاسم النبهان وعبده شاهين ورشا رزق.

من جانبه، علّق الممثل الصوتي السعودي للبطل "أوس" الأستاذ نصار النصار: "تشرفت بالحصول على فرصة تأدية صوت الشخصية الرئيسية في فيلم (الرحلة) كوني جزءًا من فريق عمل إنتاج يعرض جمال وثقافة المملكة العربية السعودية. هي تجربة عظيمة، وأنا على يقين بأن العمل سيترك المشاهدين متشوقين للمزيد من الأعمال الفنية من أبناء المملكة".

وأضافت سارة محمد، مديرة قسم الرسوم المتحركة والقصص المصورة في شركة مانجا للإنتاج، والمنتجة والمخرجة الفنية لفيلم "الرحلة": "إن ثقافة الأنمي واسعة ومنتشرة في الشرق الأوسط، خاصة في المملكة العربية السعودية؛ لذا فإن كونك جزءًا من فريق إنتاج أول فيلم أنمي سعودي يعد تجربة عظيمة ومثرية. أردنا الحفاظ على أصالة الثقافة السعودية في فيلم (الرحلة) مع الالتزام بأسلوب إنتاج الأنمي؛ لذلك كان تحقيق التوازن الدقيق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا. ليس لدينا أدنى شك في أن فيلم (الرحلة) سيحقق نجاحًا كبيرًا، ويحقق رغبة رواد السينما في الحصول على المحتوى المحلي".

وتركز شركة مانجا للإنتاج، وهي شركة تابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، على إنتاج رسوم متحركة، وتطوير ألعاب فيديو وقصص مصورة ذات قيمة ومحتوى إبداعي وإيجابي، يستهدف جميع فئات المجتمع محليًّا ودوليًّا. وحرصت شركة مانجا على توفير فرص تدريبية للمواهب السعودية في استوديوهات توئي أنيمشن في اليابان بهدف نقل المعرفة، وتوطين الصناعة الإبداعية في المملكة.

ويتم عرض فيلم "الرحلة" حاليًا في VOX Cinemas ودور السينما الأخرى في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن فيلم الرحلة تم اختياره مؤخرًا ليكون أول فيلم سينمائي سعودي مُعفى من رسوم هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية في صالات السينما.