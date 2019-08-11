هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة

تكثيف الجهود لتصريف لمياه والنظافة وتجفيف المداخل

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال هطول الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام.