هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة

تكثيف الجهود لتصريف لمياه والنظافة وتجفيف المداخل

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال هطول الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام.

16

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440 07:32 PM

تكثيف الجهود لتصريف لمياه والنظافة وتجفيف المداخل

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

0 5,421

هطلت، اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة والمحافظات والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وكثفت جميع إدارات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها بالتعاون مع رجال الأمن لتقديم الخدمات الواجب توفيرها في حال هطول الأمطار من تصريف لمياه الأمطار، ونظافة، وتجفيف لمداخل المسجد الحرام وساحاته، وصحن الطواف، وتنظيم حركة قاصدي المسجد الحرام.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019