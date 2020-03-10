





13

مسنة تبلغ من العمر 89 سنة

المغرب تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة الحالة الثانية، التي تم تسجيل إصابتها بفيروس "كوفيد 19" بالدار البيضاء اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن الأمر يتعلق بالمسنة البالغة من العمر 89 سنة، التي وافتها المنية اليوم، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.