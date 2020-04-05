ندوة تناقش "تكافل المملكة العربية السعودية في وقت الأزمات" بجامعة سطام بالخرج

غدًا الاثنين.. يديرها "الشثري" ويشارك فيها نخبة من المختصين

تنظم جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز متمثلة في ممثلية الجمعية الفقهية السعودية، ووحدة الوعي الفكري بالجامعة؛ ندوة بعنوان: (تكافل المملكة العربية السعودية في وقت الأزمات)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين الموافق ١٣/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وتتضمن عدداً من المحاور التي تُبرز تكافل وتلاحم المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها زمن الأزمات؛ ومنها الأزمة العالمية الحالية بسبب كورونا، وذلك عبر برنامج zoom الإلكتروني، ويشارك فيها عدد من أساتذة الجامعة، يدير الندوة الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الشثري أستاذ الفقه المشارك بالجامعة.

ويشارك فيها كلٌّ من: الدكتور سعد بن عبدالرحمن الشهراني أستاذ الطب المشارك بالجامعة، وسيتحدث عن التكافل الطبي في المملكة العربية السعودية في الأزمات، والدكتور محمد بن مقبل المقبل أستاذ الفقه المساعد بالجامعة، سيتحدث عن التكافل الأخلاقي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقتبساً ذلك من أخلاق ديننا الإسلامي الحنيف، والدكتور حسين بن سعد الربيعي أستاذ الهندسة المساعد بالجامعة، وسيتحدث عن بعض النماذج من التكافل لدى المبتعثين السعوديين في عدد من الأزمات التي مرّت بهم أثناء دراستهم خارج المملكة، بدعم وتأييد من الملحقيات الثقافية في سفارات المملكة العربية السعودية، وكان أحد الدارسين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية سابقًا.



كما يشارك في الندوة المهندس عمر بن عبدالله الصباح معيد بكلية الهندسة بالجامعة، ويدرس حاليًّا في جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيتحدث عن الخدمات التكافلية التي قدّمتها المملكة العربية السعودية لأبنائها وطلابها المبتعثين في ظل كورونا العالمية الحالية، وتأتي هذه ندوة ضمن البرامج التي يرعاها ويوجه بها مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد.