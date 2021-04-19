"شؤون الحرمين" تفعّل خدمة نقل كبار السن وذوي الإعاقة بالساحات الشرقية والغربية

وفّرت العربات المتنقلة على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين

فعّلت رئاسة شؤون الحرمين مبادرة خدمة النقل بعربات "القولف"، لكبار السن وذوي الإعاقة، في الساحات الشرقية والغربية.

يُذكر أن الرئاسة وفّرت العربات المتنقلة على مدار الساعة؛ لتقديم أفضل الخدمات للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام.