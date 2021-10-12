البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا

قالت: للتأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة، أنه سيجري غدًا الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تجربة صافرات الإنذار المخصصة لسد وادي تربة.

يأتي ذلك بهدف التأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة بجميع أجزائها.

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12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443 01:04 PM

قالت: للتأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة

البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا

صحيفة سبق الإلكترونية

تربة

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أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة، أنه سيجري غدًا الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تجربة صافرات الإنذار المخصصة لسد وادي تربة.

يأتي ذلك بهدف التأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة بجميع أجزائها.

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