البيئة: تجربة صافرات الإنذار بسد وادي تربة.. غدًا

قالت: للتأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة

أعلن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة تربة، أنه سيجري غدًا الأربعاء عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، تجربة صافرات الإنذار المخصصة لسد وادي تربة.

يأتي ذلك بهدف التأكد من سلامتها وجاهزيتها وكفاءتها التامة بجميع أجزائها.