تأكيدات رسمية بالعثور على جثة "مفقود شلالات نياجرا" بكندا

بعد مطابقة صورة الأسنان

أكد الدكتور محمد عداوي، قريب المبتعث قاسم عداوي "مفقود شلالات نياجرا"، قبل قليل أن السلطات الكندية طابقت البيانات والبصمات المرسلة لها من السلطات الأمريكية، وثبت أن الجثة التي تم العثور عليها في الجانب الكندي قبل يومين تعود للمفقود السعودي.

وتفصيلاً، قال الدكتور لـ"سبق": اتصل بي المحقق الآن، وأبلغنا بأنه تم التعرف على الجثة من قِبل الطبيب الشرعي بكندا، ومطابقة صورة الأسنان، وإعلان الجثمان المعثور عليه بكندا بشكل رسمي للمبتعث السعودي المفقود قاسم يحيى عداوي".

وكانت القنصلية السعودية في نيويورك قد كشفت قبل أيام عن أنها باشرت بلاغًا بفقدان المواطن قاسم عداوي في شلالات نياجرا خلال رحلة عائلية؛ إذ ترك المواطن عائلته في السيارة، ونزل لالتقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته غيابه أبلغت الشرطة في حينه.