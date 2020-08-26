سفينة الرحلات السياحية "سيلفر سبيريت" تصل إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تبدأ أولى رحلاتها البحرية الترفيهية على ساحل البحر الأحمر غدًا الخميس

أعلنت منصة "رد سي سبيريت" عن تدشين أولى الرحلات البحرية الترفيهية غدًا الخميس، وذلك على متن السفينة السياحية الفاخرة "سيلفر سبيريت" المعتمدة لتسيير الرحلات البحرية داخل المملكة العربية السعودية.

ويأتي تنظيم الرحلات البحرية الترفيهية الكروز ضمن صيف السعودية "تنفس" المنبثق من "روح السعودية" التي تمثل الهوية الرسمية لتنشيط السياحة في المملكة والترويج لها؛ حيث تم تشغيل هذه الرحلات بالتعاون بين جهات عديدة من ضمنها وزارة الثقافة، وصندوق الاستثمارات العامة، والهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة العامة للموانئ، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

ووصلت اليوم الأربعاء السفينة السياحية الفاخرة "سيلفر سبيريت" إلى ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث نظمت "رد سي سبيريت"، وهي المنصة المشغلة للرحلات البحرية السياحية، حفل استقبال للسفينة المعتمدة في تسيير الرحلات البحرية داخل المملكة، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الإعلام.

وقال غسان خان المدير التنفيذي للاستراتيجية بشركة البحر الأحمر للسفن السياحية: إن الرحلات البحرية الترفيهية تمثل قيمة سياحية متميزة تجمع بين الرفاهية واستكشاف عوالم جديدة، وفرص استثنائية للاستمتاع باستكشاف الكنوز السياحية الممتدة على الشريط الساحلي للبحر الأحمر؛ حيث الجزر والشواطئ والطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى تعزيز فكرة الاستمتاع بالرحلة لما تملكه هذه السفن من خدمات ومرافق متعددة، علاوة على الفعاليات والأنشطة المتنوعة، بما يسهم في تلبية تطلعات كافة فئات وشرائح المجتمع.

وتحتوي السفينة "سيلفر سبيريت" على 8 مطاعم فاخرة، وبركة سباحة، بالإضافة إلى العديد من البرامج الترفيهية والموسيقية التي ستقدم على المسرح، كما تم وضع برامج تعليمية وترفيهية واستكشافية على ظهر السفينة، من أجل إعطاء مساحة واسعة للاستمتاع طوال الرحلة. وتمثل سلامة السياح أولوية قصوى؛ حيث سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية قبل وبعد صعود الركاب على متن السفينة وفي جميع المحطات التي ستتوقف خلالها الرحلات البحرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية، لاعتماد الإجراءات والبروتوكولات الصحية، والاستمتاع بتجارب سياحية آمنة وممتعة في نفس الوقت.

وسيتم إشغال 75% من حجم الطاقة الاستيعابية للسفينة، وذلك بهدف تحقيق مسارات التباعد الاجتماعي بين السياح.

ومن المقرر أن تنطلق رحلات الكروز البحرية غدًا الخميس، من ميناء الملك عبد الله بالمدينة الاقتصادية، مرورًا بالرأس الأبيض في ينبع ونیوم، ثم العودة لنقطة الانطلاق مرة أخرى، فيما تتضمن الرحلات نوعين من المسارات؛ الأول يمر بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ومن ثم العودة لنقطة البداية لمدة (3) ليالٍ، ويمر المسار الثاني بشاطئ الرأس الأبيض في ينبع ونيوم ومن ثم العودة لنقطة البداية على مدار (4) ليالٍ.

وسيكون انطلاق هذه الرحلة السياحية الترفيهية بداية لنشاطات منصة "رد سي سبيريت" التابعة لشركة البحر الأحمر للسفن السياحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

