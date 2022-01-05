تصاعد العنف.. "اليونيسف": مقتل طفلين وإصابة 5 آخرين بجراح في شمال غربي سوريا

كثر من 70 % من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال

أكّدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أنه في الأيام الأربعة الماضية قُتل طفلان وأصيب خمسة آخرون بجراح في شمال غربي سوريا مع استمرار العنف.

وقال القائم بأعمال المدير الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كامبو فوفانا؛ في بيان صحفي الليلة: إنه منذ بداية العام الجديد قُتل طفلان وأُصيب الأطفال الخمسة الآخرون مع تصعيد العنف، وهناك أكثر من 70 في المئة من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في سوريا سُجلت في الشمال الغربي.

وأفاد فوفانا؛ بتعرُّض محطة مياه مدعومة من اليونيسف هذا الأسبوع لهجومٍ في قرية عرشاني بالقرب من إدلب في شمال غربي البلاد أيضاً، مشيراً إلى أن الهجوم أدى إلى توقف المحطة عن العمل؛ ما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر من 241 ألف شخص؛ عديد منهم نازحون.