قُبيل زيارة ولي العهد.. الدوحة تحتضن اليوم ملتقى الأعمال السعودي القطري

يشمل عدداً من القطاعات من بينها "التجارة والصناعة والسياحة والضيافة"

تشهد العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي القطري، بتنظيم مشترك من اتحاد الغرف السعودية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

يأتي ذلك قُبيل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الدوحة، وبالتزامن مع جولة سمو ولي العهد الخليجية، بما يعزز من علاقات التعاون والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وقال اتحاد الغرف السعودية، إن الملتقى سيشمل قطاعات "التجارة والصناعة، الزراعة والصناعات الغذائية، المقاولات، الصناعات الدوائية، السياحة والضيافة، الصناعات التحويلية، إضافة إلى الاستثمار والخدمات المالية".