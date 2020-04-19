رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك.. و"الأرصاد": حتى 7 مساءً

الحالة تشمل محافظة تيماء وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة تبوك، وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.