"الأرصاد" تنبّه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على نجران

قالت: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى الساعة 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد؛ قد تتسبّب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه.

وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً، وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.