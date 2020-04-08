بريطانيا: تسجيل 828 وفاة جديدة بـ"كورونا" في المستشفيات

ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 828 وفاة جديدة بفيروس كورونا في مستشفيات إنجلترا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6483 حالة.

وأكدت هيئة الصحة الوطنية أن 46 من بين 828 حالة وفاة جديدة لم يكن أصحابها يعانون من أمراض سابقة، كما تتراوح أعمارهم بين 35 و96 سنة.

وقال الباحثون: إن المملكة المتحدة تدخل المرحلة الأشد فتكاً في التفشي، كما تشهد جدلاً حول مسألة متى يتم رفع إجراءات العزل العام.

وحتى صباح اليوم الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوناً و444 ألفاً، توفي منهم أكثر من 83 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف.