شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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10 مارس 2021 - 26 رجب 1442 10:20 PM

شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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