شرطة تبوك: القبض على مواطن لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي

صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.
صَرّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، لقيامه بإتلاف أحد أجهزة الرصد الآلي، وجرى إيقافه واتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.