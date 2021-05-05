كورونا في الأردن.. 1220 إصابة جديدة و33 وفاة و2097 حالة شفاء

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 1220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 716923 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 696524 حالة شفاء بعد تسجيل 2097 حالة إضافية، كما سجلت 33 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 8988 حالة.