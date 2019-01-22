"ديوان المراقبة العامة" يجهّز 4 برامج لمنسوبي الجهات الحكومية

لتحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية ورفع مهاراتهم

أكمل ديوان المراقبة العامة ممثلاً في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء، استعداداته للبدء بتنفيذ أربعة برامج تدريبية مخصصة لمنسوبي الجهات الحكومية المشمولة برقابته.

وسيتم تنفيذ البرامج التدريبية على ثلاث فترات ضمن الخطة التدريبية للديوان خلال العام التدريبي 1440 / 1441 هـ، 2019م، بالمقر الرئيس في مدينة الرياض وفرعَي الديوان بمدينتَي جدة والدمام.

ويسعى الديوان من خلال تقديمه هذه السلسلة من الدورات التدريبية، إلى تحسين كفاءة العمل لدى منسوبي الأجهزة الحكومية من خلال إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تمكّنهم من أداء أعمالهم وفق مهنية عالية، وتحسين أدائهم في مجال المراجعة الداخلية، وإكسابهم المعارف اللازمة في كتابة التقارير، وإطلاعهم على تجارب الديوان في أعمال الرقابة على الأداء.

وتتمثل هذه الدورات التدريبية في أربعة برامج مقسّمة على ثلاث فترات، وهي: الممارسات العملية للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، وأساسيات المحاسبة الحكومية، والإدارة المالية، والرقابة على الأداء، حيث تبدأ الفترة الأولى للبرامج اعتباراً من 12 / 6 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني؛ "أن الديوان وجّه الدعوة لجميع الأجهزة المشمولة برقابته لترشيح منسوبيها للالتحاق بهذه البرامج التدريبية من خلال التسجيل على موقع الديوان الالكتروني، مبيناً أن عدد الدورات التي أعدّها الديوان للعام التدريبي 1440 / 1441هـ، 2019م، 27 دورة تدريبية معتمدة من وزارة الخدمة المدنية موزعه على ثلاث مناطق في المملكة، تهدف إلى رفع كفاءة موظفي الأجهزة الحكومية في مجال المراجعة المـالية والرقابة على الأداء، ضمن بيئة تدريبية متطورة تتوافر فيها جميع المستلزمات والوسائل الحديثة المستخدمة في التدريب.