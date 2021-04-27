آفاق مضمونة للخير.. شاهد جولة مع "إحسان" في حائل وآراء المتسوّقين

منها "هدية" الذي لاقى إقبالاً كبيراً بين مَن أرادوا التبرع عن والديهم وأحبابهم

أسهمت فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة "إحسان"، التي أقيمت في مدينة حائل، برعاية أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز؛ وذلك في مجمع جراند مول، في تعريف أكثر من 500 متسوق ومتسوقة، بالفعاليات خلال 5 ساعات.

وأسهمت التجهيزات الكبيرة سواء التقنية أو التوعوية التي قدّمتها الحملة في التعريف بدور منصة "إحسان" التي طوّرتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

كما فتحت الحملة للمجتمع الحائلي، آفاقاً واسعة ومضمونة للتبرع في أوجه الخير عن طريق تلك المنصة، التي وثق الجميع بأن التبرع يصل إلى مستحقيه.

من جهته، لاقى برنامج "هدية"، إحدى قنوات التبرع عبر المنصة، إقبالاً كبيراً بين المواطنين الذين قدّموا تبرعاً عن والديهم وأحبابهم.

"سبق" وُجِدت في المول، ورصدت مشاعر المتسوّقين الذين أكّدوا أنهم بحاجة إلى منصة موثوقة، متعدّدة الخيارات غير الحملات التي تطلق موسمياً ومرة كل عام، كخدمة "فُرِجَتْ" للسداد عن السجناء المعسرين، والحملات التي تطلقها الجمعيات الخيرية للتفريج عن كرب مستفيديها.

وأكّد المتسوّقون، أن أهم ما يميز المنصة أنها متاحة طيلة العام، وبذلك لن يُحار المُتبرع في أين يضع صدقته، أو زكاته، فقط ما عليه سوى تصفح الحالات وتقييم الأكثر حاجة، والتبرع لها، ويتم ذلك وهو في منزله أو عمله، أو حتى وهو بسيارته.

كما أكدوا أن إشراف إحدى عشرة جهة حكومية على المنصة، أمرٌ أعطاها قوة في الثقة، فيما ضمن لهم أن جميع الحالات المعروضة، تم التأكد منها.

ويتيح البرنامج للمتبرع أن يقوم بالتبرع باسم شخص آخر، مع إخطاره بأن المتبرع قد أرسل إليه هذه الهدية عبر رسالة نصية قصيرة يقوم النظام بإرسالها للمُهدى إليه.

وعمّا وفّرته المنصة من خيار التبرع السريع، الذي لاقى إقبالاً خلال الحملة، أشار المتسوّقون إلى أنها فرصة للتبرع العام البسيط كصدقة، مؤكدين أن القائمين على إنشاء المنصة حرصوا على توفير كافة الخيارات المُيسرة للمتبرع، ومنها حاسبة الزكاة لنوع المُزكى سواء مال أو حُلي أو أسهم أو حتى صندوق استثمارات، وكذلك إتاحة فرص تبرع أكثر.

ودعا المتسوّقون الله، أن يحفظ بلادنا الغالية، وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، شاكرين القائمين على الحملة في المول، على جهودهم الكبيرة التي بذلوها في سبيل شرح المنصة للمتسوّقين، وحثّهم على التبرع من خلالها.