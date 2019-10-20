استقرار جوي يسود السعودية دون هذه المناطق .. هطولات وغبار وكتلة باردة

توقعات تتمدد من اليوم إلى الثلاثاء قوامها نشاط حركة الرياح مع السحب الرعدية

تشير توقعات "الأرصاد" إلى أن الطقس سيميل إلى الاستقرار مع الأيام الأولى من الأسبوع الجاري على معظم المناطق عدا جنوب غرب وأقصى شمال السعودية؛ حيث تبقى فرص الهطولات واردة بمشيئة الله.

وتوضح الخرائط الجوية أن هناك ارتفاعاً في فرص الأمطار ليلة الإثنين وبقية أيام الأسبوع بدءاً من غرب كل من الجوف والحدود الشمالية؛ لتنتشر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وعلى فترات نحو أجزاءٍ متفرقة من الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنوّرة وتبوك وحفر الباطن.

ووفق تقرير لموقع "طقس العرب"، تكون شدة الأمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً، خاصة أقصى الشمال وأجزاءٍ من حائل (ليلة الأربعاء / الخميس) وغرب المدينة المنوّرة وتبوك، خاصة يوم الخميس، ويُتوقع أن تنشط حركة الرياح المثيرة للغبار في شمال المملكة، لاسيما أثناء تشكُّل السحب الرعدية.

وتشير التوقعات إلى تحسن فرص وشدة الأمطار مع نهاية الأسبوع؛ لتصبح متوسطة الشدة غرب المدينة المنوّرة وحائل وأجزاءٍ من أقصى شمال المملكة بمشيئة الله.

أما في جنوب غرب المملكة، فتبقى فرص الأمطار واردة، لكن بشكل متفرق وذلك يومَي الأحد والإثنين؛ لتتحسن فرص الأمطار يوم الثلاثاء، وقد تشمل أجزاءً من مكة المكرّمة ومدينة جدة مع ساعات النهار بمشيئة الله.

ويزداد اندفاع كتلة هوائية باردة نسبياً نحو شمال غرب السعودية، لاسيما مع الأيام الأخيرة من الأسبوع؛ ليصبح الطقس بارداً نسبياً مع ساعات الليل والصباح الباكر بشكل أوضح، خاصة في غرب الجوف وغرب الحدود الشمالية وأجزاءٍ من تبوك.

وترتفع نسب الرطوبة النسبية ويتشكّل الضباب على أجزاءٍ من الأحساء صباح الإثنين، وبشكل أضعف صباح الثلاثاء، لذا يُرجى الانتباه من انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.