"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

تصل إلكترونيًا ودعت لتجنب فتحها تحت أي ذريعة

حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.

ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

البنوك السعودية

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19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 09:57 PM

تصل إلكترونيًا ودعت لتجنب فتحها تحت أي ذريعة

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

فهد الغبيوي

الرياض

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حذرت البنوك السعودية من التساهل في تتبع الروابط الإلكترونية المجهولة التي تصل إلى عملاء البنوك؛ حتى لا يكون الشخص عرضة للاحتيال.

ودعت "البنوك" في رسالة نصية إلى ضرورة تجنب فتح أي روابط مجهولة وتحت أي ذريعة؛ تفاديًا للاحتيال على الشخص.

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البنوك السعودية

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