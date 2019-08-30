"الرياضات اللاسلكية" يناقش إستراتيجيته للعام الجديد ويعتمد نظام الأندية

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس الاتحاد سعود الفغم وحضور أعضاء مجلس الإدارة وذلك في مقر الاتحاد بالرياض.

وتفصيلاً، أوضح "الفغم" أنه تم خلال في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها مناقشة إستراتيجية الاتحاد للعام المقبل 2020، واستعراض المواقع الحديثة لمزاولة الرياضة، واعتماد نظام الفرق والأندية للرياضات اللاسلكية، إضافة إلى الخطوات التطويرية التي اعتمدها الاتحاد للتطوير في جميع لجانه وبرامجه.