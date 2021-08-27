كتب استقالته وحقق الرقم الصعب.. "الحمد" قصة سعودية عالمية حلمها للمملكة

مهنة ورثها أباً عن جد أفرخ بها مليون شجرة زيتون وصناعة.. آية وتوريد ومناشدة

ورث شغف الزراعة أباً عن جد.. قصة كفاح بدأ فصولها بورقة استقالة وانتهت بتحقيق الحلم.. مليون شجرة زيتون ليكون رقماً صعباً في معادلة منتجات الزيتون في السعودية، بعد أن نجح في زراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف، سلة المملكة الغذائية في الشمال، واضعاً هدفا نصب عينيه في إنماء تجارته التي أصبحت بعد عدة أعوام من أكبر المشاريع السعودية المنتجة للزيتون، ويطمح لأن يُدعَم من وزارة الصناعة وأن يكتمل حلمه بإنشاء مصنع عالمي ريادي لإنتاج زيت الزيتون دون تدخل بشري.

وقال ناصر بن عبدالعزيز الحمد لـ"سبق" عن قصة بداية رحلة مليون شجرة في مدينة الجوف: عندما انتقلت من مدينة الرياض إلى الجوف للعمل في المعدات الزراعية، ثم عُينت معلماً بتخصص الشريعة في الجوف 1428 لمدة 4 سنوات، وكنت منبهراً بالمناطق الزراعية الشاسعة في المنطقة، عندها جاءتني فكرة كيف أستصلح أرضاً وأزرع مليون شجرة زيتون؛ لإنتاج زيت الزيتون بجودة عالية، فبدأت في البحث في هذا المجال، ولديّ الخبرة بما أني مزارع أباً عن جدّ.

وأشار "الحمد": تقدمت بطلب إجازة استثنائية لمدة 6 أشهر من عملي في التعليم في منطقة الجوف، وبعد أن استخرت الله وقع في نفسي ارتياح أن أمضي لتنفيذ مشروع الحلم مليون شجرة زيتون، وفضلت أن أتقدم بالاستقالة وترك العمل الحكومي؛ لعدم تفرغي له، وبحمد لله وُفِّقْت في مشروعي.

وبيّن "الحمد": بعد أن تفرغت للعمل الحر بدأت بالبحث عن الخبرة عند أهلها، فأخذت جولة مطولة في أوروبا، وخاصة الدول المتقدمة في زراعة الزيتون ومجالات الزراعة، منها إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان.

اكتشف ناصر الحمد معلومات مذهلة في كيفية تحول الزراعة إلى صناعة في الزيتون وزراعته وترتيب المزارع الصناعية، حيث إن المزارع الصناعية يجب أن تغرس في نظام خطوط متوازية من الشمال إلى الجنوب، وهو الترتيب الأمثل؛ لكي تمر الشمس على قوائم أشجار الزيتون من أجزائها كافة كل يوم، واستحضر حينها الآية الكريمة: "زيتونة لا شرقية ولا غربية" (سور النور: آية 35)، وهو الترتيب الأنسب؛ حيث إن الزراعة الحديثة تحتاج إلى ترتيبات وتجهيزات بأنظمة ومقاييس تختلف عن الزراعة التقليدية.

وأضاف "الحمد" قائلاً: "بحمد الله تحقق حلمي وهدفي بزراعة مليون شجرة زيتون في منطقة الجوف، حيث وصل الإنتاج إلى 200 ألف لتر من زيت الزيتون البكر الممتاز، ووصلت جودة زيت الزيتون عصرة أولى بكر بحموضة 0.3 وهذه تعتبر من أفضل النسب في العالم.

وبحمد الله حقق مشروع المليون شجرة إنجازات عظيمة، حيث حصل على جائزة دبي الدولية لزيت الزيتون، وشهادة شكر وتقدير من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، وكان الدافع في ذلك محبتي للزراعة التي جعلتني مغرماً بمنطقة الجوف، وتركت حياتي في العاصمة الرياض واستقررت في الجوف، واليوم تنتج مزرعتي زيت زيتون ذا جودة عالية، وخصائص مميزة بشهادة المختبرات العالمية.

وتم بحمدلله افتتاح متجر إلكتروني: https://milliontrees.sa/ لبيع منتج زيت الزيتون البكر الفاخر، وإيصاله إلى جميع مناطق المملكة.

وأطمح إلى زيادة الإنتاج خلال الفترة القادمة، ليصل إلى قدرة إنتاجية عالية تؤهله للتصدير إلى بلدان العالم كافة.

وبيّن: من الأشياء التي جعلتني أفتح آفاقاً موسعة في مجال الزراعة انطلاق أهداف رؤية 2030 التي يقودها سيدي ولي العهد محمد بن سلمان للقطاع الزراعي، والتي حققنا فيها توفير المياه، حيث إن مزرعة المليون شجرة تعمل على أحدث أنظمة ري في العالم، مكونة من شرائح ذكية موفرة للمياه بنسب كبيرة جداً.

أيضاً حققت مزرعة المليون شجرة رؤية 2030 في الاهتمام بالبيئة؛ حيث إن شجرة الزيتون خضراء طوال العام، وغير متساقطة الأوراق، وغير مستهلِكة للماء، وحققنا رؤية 2030 في إنتاج منتج سعودي ينافس أكبر الدول المنتجة لزيت الزيتون ليكون مصدر دخل مهماً.

وأضاف "الحمد" قائلاً: وبحمد الله أصبحتُ وكيلاً لشركات كبرى توفر الآلات والأدوات التي تُستخدم في الري والمياه والزراعة وتحد من هدر المياه. والجميل في هذا المشروع والذي ساعدني في النجاح هو تعليم أبنائي وعائلتي العمل الحر من خلال مشروعي، وأصبحوا يساعدونني ويعملون معي في إدارة التشغيل في مزرعة المليون شجرة، كذلك عملت مبادرة أقدّم من خلالها استشارات مجانية لصغار المزارعين، ولجميع من يبحث عن معلومة أو مساعدة في المجال الزراعي أو عمل مشروع زراعي بنظام حديث، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

وكشف "الحمد" أنه يخطط في الفترة المقبلة في كيفية استثمار مخلفات الزيتون بعد العصر والأغصان والورق، حيث يفكر في إنتاج حطب من مخلفات الزيتون وأعلاف للحيوانات، والاستفادة من "حبات النوى" واستعمالها في المخابز العضوية، والوقود العضوي إضافة إلى استخدام أغصان وشجر الزيتون كنوع من أنواع الشاي، كما يحبه البعض في مناطق من العالم، وله خصائص علاجية وصحية مذهلة، واليوم بالنسبة له فإن المليون شجرة الأولى ليست سوى البداية، ونجاحها شجعه للتفكير في تصدير هذه المنتجات إلى العالم، ونقل التجارب الزراعية الخارجية إلى بلادنا؛ سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية بلادنا العظيمة، باحثاً عن بدائل اقتصادية للنفط، والاستفادة القصوى من الثروات الموجودة في السعودية.

واختتم حديثه مناشداً وزارة الصناعة ووزارة الزراعة بالمساعدة في تحقيق مشروع ريادي يحقق أهداف رؤية 2030 بإنشاء مشروع مصنع ومعصرة وتعبئة وتغليف وتخزين الزيتون دون تدخل بشري، ولديه دراسة جدوى وجميع المخططات الهندسية التي تساعده لإنتاج زيت الزيتون بشكل آلي وتحقيق مبيعات محلية ودولية وفتح مجال التوظيف لشباب وشابات الوطن.

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