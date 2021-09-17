شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش

مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 05:19 PM

مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن

شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.

وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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