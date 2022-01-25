"بلدية تربة" تُناقش تطبيق مواصفات الأعمال المدنية بمشاريع المرافق العامة

في اجتماع موسع على مستوى الجهات الخدمية وبرئاسة "المحافظ"

عقدت بلدية محافظة تربة، اليوم، اجتماعًا موسعًا على مستوى الجهات الخدمية بالمحافظة برئاسة محافظ تربة عبدالله بن علي آل قراش، وبحضور مدراء الجهات الخدمية بالمحافظة.



وأوضح رئيس بلدية محافظة تربة فيصل بن صالح الحارثي، لـ"سبق"، أن عقد الاجتماع بمقر البلدية تم استعراض أعمال وإنجازات البلدية في معالجة التشوهات البصرية في الربع الثالث والرابع من العام ٢٠٢١.



وأضاف "الحارثي" أنه تم كذلك استعراض خطة البلدية الربع سنوية لعام ٢٠٢٢ في معالجة التشوهات البصرية، بالإضافة لمناقشة تطبيق المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع المرافق العامة.