السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة ‏التعاون الإسلامي في نيويورك ‏

بمشاركة سفراء دول المنظمة وجرى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك

شارك مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن ‏يحيى المعلمي، اليوم، في الاجتماع الافتراضي لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد ‏على مستوى السفراء؛ لإحاطة الدول الأعضاء بشأن عدد من مشروعات القرارات المقدمة في ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة.‏

وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بمشاركة سفراء دول منظمة التعاون الإسلامي المعتَمَدين ‏لدى الأمم المتحدة، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. ‏

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة، رئيسُ اللجنة الرابعة وجدي محرم، ومدير مكتب ‏مندوب المملكة فيصل الحقباني، وعضو الوفد منى الغامدي.‏