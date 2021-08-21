رئيس الوزراء الماليزي الجديد يؤدي اليمين أمام "الملك"

إسماعيل صبري بات تاسع رئيس للحكومة في تاريخ البلاد

أدّى رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري؛ اليوم، اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله أحمد شاه؛ ليصبح تاسع رئيس وزراء لماليزيا.

وكان القصر الملكي الماليزي قد أعلن أمس تعيين صبري؛ رئيساً جديداً للوزراء بعد حصوله على دعم أغلبية نواب البرلمان، بواقع 114 من أصل 220 نائباً.