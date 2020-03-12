توجيه بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة بأقرب مسجد للجوامع المزدحمة

للمساهمة في تطويق فيروس كورونا وبعد إذنٍ كتابيٍّ من وكالة الوزارة

وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.

وكيل وزير الشؤون الإسلامية شؤون المساجد فيروس كورونا الجديد

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12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 12:48 PM

للمساهمة في تطويق فيروس كورونا وبعد إذنٍ كتابيٍّ من وكالة الوزارة

توجيه بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة بأقرب مسجد للجوامع المزدحمة

فلاح الجوفان

الرياض

8 22,901

وجّه وكيل وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد، بالنظر في إمكانية إقامة صلاة الجمعة في أقرب مسجد للجوامع المزدحمة؛ وذلك للمساهمة في منع انتشار فيروس كورونا؛ مؤكدًا على الرفع للوكالة بالمساجد التي يمكن إقامة الجمعة فيها، وأخذ إذن وكالة الوزارة لإقامة الجمعة فيها.

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وكيل وزير الشؤون الإسلامية شؤون المساجد فيروس كورونا الجديد

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