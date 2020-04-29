شاهد.. عودة الحياة لأسواق الجوف وأمانة المنطقة تتابع تطبيق الإجراءات

إثر قرار السماح بفتحها اليوم

عادت الحياة مجدداً لأسواق ومولات مدينة سكاكا بمنطقة الجوف؛ إثر قرار السماح بفتحها اليوم الأربعاء.

وتابعت أمانة منطقة الجوف ميدانياً مدى تطبيق الاشتراطات الخاصة بالأسواق التجارية (المولات)؛ ومنها توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير المعقمات والكمامات، وقياس درجة الحرارة، ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق، والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان أن أمانة الجوف تابعت أعمال التطهير والتعقيم استعداداً لموعد افتتاح “المولات” اليوم الأربعاء الموافق ٦ رمضان، بالإضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي من أبرزها تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحامٍ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً وفحص درجة حرارة العاملين والمتسوقين وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير المعقمات والكمامات، والاعتماد على بطاقات الصرافات (نقاط البيع) وعدم التعامل بالكاش ومنع دخول الأطفال دون عمر 15 عاماً، وتنظيم الدخول للسوق والاعتماد فقط على السلالم الكهربائية بما في ذلك إلزام القائمين على المولات بـ توفير “الملصقات” التوعية والإرشادية، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة السكان وراحتهم.

وأشار "الشرعان" بأن أمانة منطقة الجوف وبتوجيه ودعم متواصل من أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تبذل طاقتها القصوى وعلى مدار الساعة لمراقبة الأسواق والمراكز التجارية، مؤكداً أن هذا الأمر أولوية قصوى خصوصاً في هذه المرحلة للمحافظة على سلامة الجميع وسلامة المنتجات الغذائية، تطبيق الأنظمة والتعليمات الاحترازية المعتمدة لهذه المرحلة، مشدداً على أهمية تعاون الجميع مع ذلك للمصلحة العامة.