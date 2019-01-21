"تعليم صبيا": قرار عودة مدارس الشريط الجنوبي للجنة الأمنية

فيما أكد متحدثها لـ "سبق" ما قدمته مبادرة الدعم لـ 600 طالب

كشف المتحدث الرسمي بـ "تعليم صبيا" إبراهيم الحازمي؛ لـ "سبق"، أن قرار تعليق الدراسة في مدارس الشريط الحدودي بمكتب تعليم الداير والمتمثل في مدارس آل يحيى وزيدان جاء بناءً على قرار اللجنة الأمنية في المنطقة لوقوعها في نطاق الخط الأحمر، وبناءً على ذلك فقرار عودة الدراسة يعود للجنة ذاتها وفق ما يستجد من أوضاع أمنية وبما يكفل سلامة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية في تلك المدارس بإذن الله.

وأشار "الحازمي"؛ إلى مبادرة مركز الدعم التعليمي والفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي، وإدارة تعليم صبيا لإدارة العملية التعليمية في المدارس المغلقة، والمتمثلة في مبادرة "التعليم المنزلي"، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم وشركة تطوير، قدمت خدماتها لأكثر من 600 طالب وطالبة ضمن مدارس قطاع آل يحيى وزيدان الذي يضم 10 مدارس للبنين والبنات، حيث تم تقديم أكثر من 600 جهاز لوحي تحتوي على المواد الدراسية والتفاعلية المعينة على عمليتَي التعليم والتعلم، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل وقناة عين التعليمية والاستفادة من منصة شمس الإثرائية.

وأشاد بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بقطاع التعليم في المملكة، وفي الحد الجنوبي بشكل خاص، وحرص وزارة التعليم على استمرار التعليم بالمدارس التي تقع على الشريط الحدودي وتذليل كل الصعوبات أمامها، ودعمها ميدانياً لمختلف الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها في تلك المدارس، وذلك بتوجيه ودعم ومتابعة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

يُشار إلى أن قرى الحد الجنوبي تعيش في أمن واستتباب ويمارس سكانها حياتهم الطبيعية بينما يتقدم جنود القوات السعودية وقوات التحالف لدحر مليشيات الحوثي المنقلبة على الشرعية في الأراضي اليمنية.