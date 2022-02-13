دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد

الوطني للأرصاد: حتى نهاية الأسبوع.. مع طقس بارد خلال الليل

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.

وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.

حالة الطقس الأرصاد

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13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 12:49 PM

الوطني للأرصاد: حتى نهاية الأسبوع.. مع طقس بارد خلال الليل

دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.

وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.

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