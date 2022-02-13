دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.
وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.حالة الطقس الأرصاد
الوطني للأرصاد: حتى نهاية الأسبوع.. مع طقس بارد خلال الليل
توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.
وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.