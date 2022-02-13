دفء النهار يسيطر.. أجواء مستقرة بمعظم المناطق بداية من الغد

الوطني للأرصاد: حتى نهاية الأسبوع.. مع طقس بارد خلال الليل

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد أجواء المملكة استقراراً بداية من الغد.

وقال المركز اليوم: بمشيئة الله، معظم مناطق المملكة تشهد أجواءً مستقرة ابتداءً من غد الإثنين حتى نهاية الأسبوع، وتميل إلى الدفء خلال النهار، بينما تكون باردة خلال الليل، خاصة شمال المملكة ووسطها.