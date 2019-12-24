توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

أوقف إنتاج الحقول المشتركة في "المقسومة" قبل 3 سنوات

وقّعت -قبل قليل- المملكة والكويت، اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية وفق ما نقلته "الإخبارية".

وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

تقسيم المنطقة النفطية المملكة والكويت

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24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441 01:23 PM

أوقف إنتاج الحقول المشتركة في "المقسومة" قبل 3 سنوات

توقيع اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية بين المملكة والكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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وقّعت -قبل قليل- المملكة والكويت، اتفاقية تقسيم المنطقة النفطية وفق ما نقلته "الإخبارية".

وكان البلدان قد أوقفا إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل ثلاث سنوات؛ ما خفّض الإنتاج 500 ألف برميل يومياً أو ما يعادل 0.5% من إمدادات النفط العالمية.

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تقسيم المنطقة النفطية المملكة والكويت

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