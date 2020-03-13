كينيا تحظر التجمعات العامة بعد تأكيد أول إصابة بـ"كورونا"

المدارس ستبقى مفتوحة.. وإيقاف جميع المناسبات والفعاليات

حظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لامرأة كانت قد عادت إلى كينيا من الولايات المتحدة.

وأكد وزير الصحة الكيني موتاهي كاجوي، اليوم، أن الحكومة أوقفت جميع التجمعات العامة والأحداث الرياضية والتجمعات الدينية المفتوحة وجميع الأحداث ذات الطبيعة العامة الضخمة.

وأضاف أن المدارس ستبقى مفتوحة لكن تقرر إيقاف جميع المناسبات والفعاليات فيما بين المدارس.

من ناحية أخرى، أعلنت حكومة الجابون اليوم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت وكالة أنباء الجابون، أنه ثُبتت إصابة مواطن جابوني يبلغ من العمر 27 عامًا بفيروس كورونا كان قد عاد مؤخرًا من فرنسا، مشيرةً إلى أنه يخضع حاليًا للحجر الصحي وحالته تتحسن تدريجيًا.