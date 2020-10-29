"معلمو الطائف" يتفاجؤون بمنعهم من استخدام "الانتظار" في الفصول الافتراضية بتيمز

المعلمون: لم تشعرنا وزارة التعليم بمنع خاصية الانتظار فكيف يتم تهديدنا بالمسألة؟

تفاجأ عدد من المعلمين التابعين لأحد المكاتب التعليمية بمحافظة الطائف بتعميم وجه لهم من قبل المكتب التعليمي يمنعهم من استخدام الانتظار في الفصول الافتراضية في برنامج "التيمز" وأن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة كما اوعزت لقائدي المدارس باتخاذ الإجراء المناسب بحقهم.

من جانبهم قال المعلمون لـ"سبق"، إنهم متذمرون من هذا الإجراء الذي تم من قبل المكتب التعليمي مع الرغم بأنهم لم يتم إشعارهم بتعميم من وزارة التعليم بمنع استخدام خاصية الانتظار الذي أتيح في برنامج التيمز لتنظيم التعليم وما تم يعتبر اجتهاداً من قبلهم الأمر الذي أربك العملية التعليمية من قبل الطلاب المتأخرين الذين يدخلون عبر التيمز ما يجعلهم يتساءلون عن الدرس في وقت متأخر ما جعل المعلمين يستخدمون خاصية الانتظار لمنع الإهمال من قبل الطلاب، وحثهم على حضور الحصة في بدايتها.

"سبق" وجهت الاستفسار المقدم من قبل المعلمين على المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي والذي أوضح بأن التعميم الوزاري ينص على أن العملية التعليمية تتم من خلال الدخول على منصة مدرستي، والدخول على برنامج التيمز مباشرة من خارج المنصة لا يتم إلا في حالات عدم القدرة على الدخول للمنصة حيث إن الدخول المباشر لبرنامج التيمز دون الدخول من خلال المنصة يترتب عليه عدم احتساب حضور الطلاب للحصص والواجبات والاختبارات وكذلك بالنسبة للمعلم أيضاً، وعدم قدرة قائد المدرسة من الزيارة الفنية للمعلم.





ونوه "الخديدي" بالدور الذي يضطلع به المعلم في التعليم لكونه أحد أركان العملية التعليمية ومفتاح المعرفة بالنسبة للطالب لما يمتلكه من خبرات علمية وتربوية وأساليب تدريس فعالة.



