أمير الشرقية يرعى حفل تخريج 7018 طالباً وطالبة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

للدفعة 42.. وتم تنظيمه عن بُعد بحضور الربيش والوكلاء والعمداء

تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، احتفلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الإثنين الماضي عن بعد، بتخرج الدفعة 42 من طلبة الجامعة، والبالغ عددهم 7018 خريجاً وخريجة، بحضور ومشاركة رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، ووكلاء الجامعة والعمداء

وقال أمير المنطقة الشرقية في كلمة ألقاها لأبنائه الخريجين والخريجات: "يسرني في هذا اليوم المبارك أن أشارككم فرحة تخرجكم بعد سنوات من الجد والاجتهاد والمثابرة تحصدون نتاجها اليوم بتخرجكم لتساهموا في بناء وطنكم ورفعته وتقدمه -إن شاء الله- متسلحين بسلاح العلم والمعرفة، ورغم الظروف التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والتي أجبرتنا على التباعد لكن سنظل قريبين منكم ونشارككم افراحكم بفضل التقنيات المتوفرة، والتي كان لها دور كبير في التواصل وإنجاز الأعمال، ولكي تعود الحياة لطبيعتها يجب أن نستمر في الالتزام بتعليمات الجهات الصحية وأخذ اللقاح؛ حتى نتجاوز هذه الأزمة بحول الله وقوته".

وأضاف: "نحتفل بتخرج 7 آلاف طالباً وطالبة في مختلف التخصصات ينتقلون من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل لتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع، وهذا يحتاج لبذل الكثير من الجهود والمثابرة ليحقق الإنسان طموحه وتطلعاته في المقام الأول، ويحقق كذلك تطلعات أسرته، ويكون عونًا في دفع عجلة التنمية والإسهام في تطور الوطن وخدمة المواطن".